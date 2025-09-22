Les 12 coups de midi du 22 septembre : l’étoile mystérieuse dévoilée, qui est apparu ? Réponse !



Les 12 coups de midi du 22 septembre 2025, 4ème victoire de Cyprien – Nouvelle victoire de Cyprien ce lundi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Il a buté sur l’une des questions du Coup de Maître et a remporté 1.000 euros à partager avec un téléspectateur alors que l’étoile mystérieuse est maintenant entièrement dévoilée.











Les 12 coups de midi du 22 septembre, plus aucun case sur l’étoile mystérieuse

Cyprien voit sa cagnotte monter à 2.100 euros de gains. Sur l’étoile mystérieuse, c’est bien le visage de Pablo Picasso qui est apparu.

Explications des indices menant à Pablo Picasso

🌴 La Croisette à Cannes : Picasso a vécu sur la Côte d’Azur (Cannes, Vallauris, Mougins), où il a passé une grande partie de sa vie et créé de nombreuses œuvres.

🌍 Un globe terrestre : Il est un artiste universel, dont l’influence a marqué le monde entier.



🎭 Un masque africain : L’art africain a inspiré Picasso et joué un rôle central dans la naissance du cubisme (Les Demoiselles d’Avignon).

🏺 Une amphore : Picasso s’est passionné pour la céramique à Vallauris, créant des poteries et amphores modernes.

🪨 Un bloc de pierre : Il a aussi été sculpteur, explorant divers matériaux comme la pierre, le bois et le métal.

🕊️ Une colombe : Devenue symbole de paix, popularisée par Picasso en 1949.

🐂 Un taureau : Motif récurrent dans son œuvre, inspiré des corridas et de la culture espagnole.

Noms proposés pour cette étoile : Christian Clavier, Brigitte Bardot, Jean Dujardin, Catherine Deneuve, Harrison Ford, Soprano

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 22 septembre

