Plus Belle La Vie du 22 septembre 2025 : Inès sauvée, Baptiste et Mathis de retour (résumé + extrait vidéo épisode 425 en avance)



Publicité





Plus belle la vie du 22 septembre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 425 de PBLV – Rien ne va plus aujourd’hui dans votre feuilleton quotidien marseillais « Plus belle la vie, encore plus belle ». Constance, qui a compris que la partie est perdue, décide de faire bruler le lycée.





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 22 septembre 2025 – résumé de l’épisode 425

Jean-Paul tente de convaincre Idriss d’attendre l’intervention du RAID, mais Idriss profite d’un moment d’inattention pour pénétrer dans Saint-Côme. Il croise Constance, armée, et lui propose d’échanger sa liberté contre celle de Louisa. Constance refuse, affirmant appliquer les règles de sa punition, avant de s’éloigner. Idriss retrouve finalement Louisa inconsciente et attachée, qu’il parvient à sauver. La jeune fille est prise en charge par les secours, tandis que Constance meurt dans l’incendie.

Au Mistral, Baptiste et Mathis signent leur grand retour, au grand bonheur de Thomas. Mais l’ambiance se tend lorsqu’il est question d’Emma : Baptiste reste fermé sur le sujet. Le soir en plein dîner, sans Axel, Gabriel porte un toast à la famille… puis embrasse Thomas devant tous, avant de prendre la fuite. Baptiste et Barbara restent abasourdis, et Barbara est persuadée que Thomas et Gabriel s’aiment toujours. Mais pour lui, il est trop tard pour empêcher le mariage.



Publicité





Pendant ce temps, Ophélie apprend que Vanessa a fait piéger Victor en payant un homme pour placer de la drogue dans sa voiture. Elle partage ce lourd secret avec Hugo, qui la rassure et finit par l’embrasser.

De son côté, Léa révèle enfin à Idriss ce qui s’est passé le 14 juin 2025 : Inès avait tenté de la protéger de Perrot et l’avait poussée à fuir. Partie seule à Paris, Léa avait attendu en vain qu’Inès la rejoigne, avant de tomber malade et d’oublier toute l’histoire.

A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : Vanessa s’effondre, Baptiste reste, les résumés jusqu’au 10 octobre 2025

VIDÉO Plus belle la vie du 22 septembre 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.