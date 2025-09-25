Demain Nous Appartient spoiler : Raphaëlle présente un témoin capital (vidéo épisode du 30 septembre)

Par /

Demain nous appartient spoiler – Raphaëlle n’a pas dit son dernier mot face à Lou Clément dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours au tribunal, Raphaëlle va faire parler un témoin capital…


Capture TF1


Nouveau rebondissement au procès de Soizic ! À la demande de Raphaëlle Perraud, un témoin fait son apparition à la barre. Ancien collègue de Martial Toselo, il dresse un portrait peu flatteur de ce dernier… allant jusqu’à évoquer une violente dispute survenue avec la victime le jour même de sa mort ! Un témoignage qui pourrait bien bouleverser le cours du procès.

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2042 du 30 septembre 2025 : Raphaëlle face à un témoin capital

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.


