Demain Nous Appartient spoiler : Raphaëlle présente un témoin capital (vidéo épisode du 30 septembre)



Publicité





Demain nous appartient spoiler – Raphaëlle n’a pas dit son dernier mot face à Lou Clément dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours au tribunal, Raphaëlle va faire parler un témoin capital…











Publicité





Nouveau rebondissement au procès de Soizic ! À la demande de Raphaëlle Perraud, un témoin fait son apparition à la barre. Ancien collègue de Martial Toselo, il dresse un portrait peu flatteur de ce dernier… allant jusqu’à évoquer une violente dispute survenue avec la victime le jour même de sa mort ! Un témoignage qui pourrait bien bouleverser le cours du procès.

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : Soraya et Gabriel trouvent une preuve capitale ! (vidéo épisode du 26 septembre)

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2042 du 30 septembre 2025 : Raphaëlle face à un témoin capital

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.



Publicité





Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.