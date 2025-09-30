Demain Nous Appartient du 30 septembre : Soizic face au verdict, un incendie au lycée (résumé + vidéo épisode 2042 en avance)



Demain nous appartient du 30 septembre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2042 de DNA – C’est l’heure du verdict du procès de Soizic ce soir dans votre série « Demain nous appartient ». Et un incendie se déclare au lycée Brassens.





Un épisode inédit à suivre dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 30 septembre 2025 – résumé de l’épisode 2042

Au tribunal, Michel Pratz avoue avoir poussé Martial lors d’une dispute, provoquant un choc contre une poutre. A la barre, William confirme que la blessure pouvait entraîner un décès différé. Raphaëlle prouve ainsi que Martial était déjà mourant avant que Soizic ne le percute. Le verdict tombe : Soizic est déclarée non coupable et elle va être libérée. Adam jubile, mais François reste distant.

Les Lehaut fêtent la nouvelle, tandis que Raphaëlle, Soraya et Gabriel célèbrent aussi leur victoire avec Martin au Spoon.



De leur côté, Roxane et Sara, aidées par Erica, s’occupent de leur dossier d’indemnités. Erica en profite pour se rapprocher de Roxane. Finalement, Sara décide de faire une offre pour une maison.

Au lycée, un incendie se déclare et Marceau et Violette se retrouvent piégés par les flammes . Mélody tente de les sauver mais s’évanouit à cause de la fumée. Pendant ce temps, Judith assume son mensonge sur son faux petit ami. Plus tard, Jack comprend la vérité grâce à Noor et il prévient Jordan.

VIDÉO Demain nous appartient du 30 septembre – extrait de l’épisode

