Plus Belle La Vie du 30 septembre 2025 : un enlèvement chez les Kepler (résumé + extrait vidéo épisode 431 en avance)



Publicité





Plus belle la vie du 30 septembre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 431 de PBLV – Après le faux enlèvement organisé par Ophélie elle-même, c’est un véritable kidnapping qui attend les Kepler aujourd’hui dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ».





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 30 septembre 2025 – résumé de l’épisode 431

Hugo et Ophélie sont ensemble. Ophélie refuse la cage dorée que Vanessa lui propose mais Hugo lui rappelle qu’ils risquent la prison si elle n’accepte pas. Elle propose plutôt de voler des objets chez elle pour fuir avec lui à Dubaï. Hugo accepte et lui déclare son amour. Pendant ce temps là, Eric pousse Chris à avouer la vérité à sa mère. Chris tente un arrangement, mais Eric refuse et le contraint.

Ophélie revient à la résidence. Aya est surprise et en colère, Ophélie prétend être partie en vacances et annonce qu’elle retourne vivre chez sa mère. Elle remballe Apolline, qui soupçonne des problèmes dans la société de Vanessa. Chez les Vavin, Sylvie rejette Ophélie et lui reproche de mettre Chris en danger. Elle la chasse pour protéger ses fils.



Publicité





Au Mistral, Djawad interroge Gabriel sur Ariane, mais celui-ci refuse de rompre le secret médical. Thomas révèle que Djawad est son ex. Plus tard, Djawad pense qu’Ariane est en dépression, mais elle lui explique souffrir de migraines. Il avale un de ses cachets pour la provoquer ! Ariane panique puis le rassure : il aura juste mal au ventre.

Blanche annonce à Baptiste qu’une amie peut inscrire Mathis à l’école. Elle s’inquiète de son divorce, mais Baptiste dit aller bien et vouloir se concentrer sur le travail. Blanche a une idée pour lui. Plus tard, Baptiste annonce à Thomas qu’il a trouvé des petits boulots grâce à Blanche. Thomas le pousse à reprendre ses études et à réfléchir à son avenir.

Ulysse s’inquiète du comportement d’Ophélie, qu’il a trouvé froide et sans remord. Quand Ophélie entre chez elle pour voler des objets, elle croise Apolline. Soudain, deux cambrioleurs surgissent, tasent les filles et les enlèvent !

A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : une agression, Baptiste se fait aider, les résumés jusqu’au 17 octobre 2025

VIDÉO Plus belle la vie du 30 septembre 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.