Demain Nous Appartient spoiler : Erica sous le choc, Bart accuse... (vidéo épisode du 2 octobre)



Publicité





Demain nous appartient spoiler – Qui a mis le feu au lycée dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Dans quelques jours, c’est la question que tout le monde se pose et Erica est suspectée par la police.











Publicité





Déterminé à prouver l’innocence d’Erica, Bart a une autre hypothèse… Il l’appelle pour lui expliquer que quelqu’un a mis intentionnellement le feu avec un solvant. Il pense qu’il s’agit Marceau ! Eric est sous le choc et n’apprécie pas du tout que Bart aille jusqu’à accuser son fils de quelque chose d’aussi grave.

Bart rappelle à Erica que son fils n’en serait pas à son premier dérapage mais Eric lui assure qu’il est incapable d’aller si loin.

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoilers : des retours, une erreur médicale, les résumés jusqu’au 17 octobre 2025



Publicité





Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2044 du 2 octobre 2025 : Bart accuse Marceau

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.