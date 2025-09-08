Demain Nous Appartient du 8 septembre : un séisme frappe Sète, Bruno et Maud en danger (résumé + vidéo épisode 2026 en avance)



Demain nous appartient du 8 septembre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2026 de DNA – Un séisme va frapper la ville de Sète ce soir dans votre série « Demain nous appartient ». C’est le chaos et plusieurs sétois sont en grand danger, comme Bruno qui est sur la table d’opération…





Un épisode inédit à suivre dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 8 septembre 2025 – résumé de l’épisode 2026

Judith et Jordan se retrouvent à l’atelier de modelage. Alors qu’ils se chamaillent, un séisme frappe. Judith fait une hypoglycémie, Jordan lui donne des sucreries et la réconforte. Au lycée, le tremblement de terre surprend les élèves en cours. François les met à l’abri, tandis que Marceau tente de calmer Violette, en pleine panique. Inquiète pour Jordan, elle apprend qu’il est au cours de modelage et décide de le rejoindre…

À l’hôpital, Bruno est sur le point d’être opéré quand une coupure de courant plonge le bloc dans le noir, avant que le générateur ne redémarre. Dans l’ascenseur, Lilou et Bastien se retrouvent coincés. Plus serein qu’elle, Bastien parvient à la détendre et une complicité s’installe entre eux. À l’extérieur, Arthur, pompier volontaire, organise les secours avec Victoire et Marine.



Pendant le semi-marathon, Diego pulvérise le record, mais l’effondrement du portique provoque la panique. Joël est blessé et Maud se retrouve coincée sous les décombres. Avant de s’évanouir, elle murmure « Adam » au lieu de « Diego ». Damien, malgré une blessure à la main, parvient à la dégager et la confie aux secours…

VIDÉO Demain nous appartient du 8 septembre – extrait de l’épisode

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

