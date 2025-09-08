Plus Belle La Vie du 8 septembre 2025 : Louisa réapparait, Jean-Paul s’en prend à Idriss (résumé + extrait vidéo épisode 415 en avance)



Plus belle la vie du 8 septembre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 415 de PBLV – Alors que ses proches s’inquiètent, Louisa réapparait cet après-midi dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ». Elle est restée enfermée tout le week-end !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 8 septembre 2025 – résumé de l’épisode 415

Jules retrouve Perrot dans son bureau et lui demande s’il a des nouvelles de Louisa Salem. Inquiet, il s’étonne que Perrot lui réponde qu’elle a passé le week-end chez son frère, alors que tous les autres élèves sont rentrés la veille. Perrot le rassure : il lui a donné une dérogation. Mais Jules reste troublé, car Louisa est partie sans son téléphone, ses livres ni son ordinateur. Perrot insiste : tout va bien et lui rappelle qu’il est en repos.

De son côté, Jean-Paul s’inquiète pour Léa. Après avoir entendu ses cris en pleine nuit – « au secours, laissez-moi sortir » – il lui demande si elle se sent capable d’aller travailler. Elle affirme que oui, mais lui raconte son cauchemar où elle se voyait enfermée et terrifiée. Jean-Paul pense que l’hypnose aggrave son état et lui demande d’arrêter. Léa refuse : elle veut comprendre. Pour lui, tout est lié à Idriss, et Léa partage son avis.



Luna propose une escapade à Idriss dimanche, mais celui-ci est paniqué : il n’a plus aucune nouvelle de Louisa depuis vendredi. Luna minimise, pensant qu’elle est restée à l’internat. Incapable de se détendre, Idriss veut appeler l’école. Jules, qui surprend leur conversation, reste silencieux.

À Saint-Côme, Ludovic Boyer emmène son groupe dans l’aile abandonnée pour libérer Louisa. Elle lui reproche de l’avoir laissée enfermée trois nuits. Ludovic dit que c’était une punition pour avoir donné une pomme à Corentin. Il lui rappelle qu’elle détient désormais le « record » et, lui tendant une clé, lui confie le rôle de gardienne du couloir.

Au commissariat, Idriss annonce à Jean-Paul que Ludivine, la maîtresse de Perrot, a enregistré une dispute avec lui et qu’il lui a remis l’enregistrement. Jean-Paul regrette qu’Idriss implique Léa, mais ce dernier lui rappelle qu’il explore toutes les pistes : il a d’ailleurs découvert que Léa n’a jamais été la maîtresse de Perrot. Choqué, Jean-Paul réalise qu’Idriss enquête aussi sur elle. Idriss promet de découvrir la vérité.

De retour à Saint-Côme, Ludovic demande à Louisa si elle s’est remise de ses émotions. Elle affirme que cette solitude forcée lui a finalement fait du bien. Mais la professeure principale, Madame Boileau – épouse du directeur – débarque et s’en prend à elle. Elle lui dit avoir connu sa sœur et espère qu’elle n’a pas le même caractère. Puis, sous prétexte de Louisa, elle impose une interrogation surprise.

Dans la cour, Jules interroge Louisa sur son week-end. Elle prétend avoir été à l’infirmerie. Ludovic, agacé par ses questions, intervient. Puis il ordonne à Louisa de s’occuper, dès le lendemain soir, d’enfermer un autre élève. Réticente, elle finit par accepter.

Gabriel, lui, discute avec Ariane. Il lui demande si elle a parlé de sa grossesse à son compagnon. Ariane ment et dit que oui, mais qu’il n’est pas prêt. Gabriel l’interroge : et elle, l’est-elle ? Ariane explique qu’elle vient juste de retrouver sa fille et qu’elle ne peut pas lui imposer cette situation. Elle décide d’avorter. Gabriel lui fait l’ordonnance et lui rappelle la procédure. Ariane quitte les lieux précipitamment, nauséeuse à cause de son parfum.

Au bar, Thomas se moque gentiment de Djawad, trop absorbé par son ménage. Il sait qu’il souffre et l’encourage à ne pas abandonner Ariane. Djawad explose : selon lui, il l’a perdue à cause du casse. Finalement, ils s’apaisent et s’étreignent. Thomas remarque alors que Djawad a changé de parfum : le même que Gabriel.

Plus tard, Ariane rejoint Thomas au bar, mais c’est Djawad qui voulait la voir. Il lui déclare son amour, assure avoir changé, et lui avoue qu’elle lui manque trop. Il l’embrasse dans le cou, mais Ariane se dégage et fuit, écœurée. Dépité, Djawad confie à Thomas qu’il lui file la gerbe…

Au cimetière, Ulysse, Vanessa et Blanche se recueillent sur la tombe d’Hector. Ulysse s’étonne qu’il ait voulu être enterré à Marseille, auprès de sa mère et de son frère. Vanessa rappelle qu’il était très sentimental. Blanche confirme : il en parlait dans ses mémoires, dont elle remet à Vanessa le premier exemplaire, dédicacé pour elle. Plus tard, Vanessa retrouve Ophélie sur la tombe de Colombine. Elle se souvient qu’Hector l’avait aidée à retrouver sa famille biologique. Vanessa lui confie qu’elle n’a pas franchi le pas : sa famille, ce sont Ulysse et elle.

