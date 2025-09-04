Ici Tout Commence spoiler : Ismaël fait un aveu choc à Léonard (vidéo épisode du 9 septembre)



Ici tout commence spoiler – On peut dire que Léonard ne s’attendait pas à ça dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Dans quelques jours, alors qu’Ismaël a rejoint l’institut Auguste Armand pour y passer le concours d’entrée, Léo va le surprendre entrain d’embrasser une jeune femme !…











Léo ne comprend pas et décide de confronter Ismaël. Celui-ci lui révèle que Bianca est en réalité sa petite amie depuis déjà quelques années. Léonard ne comprend pas et lui rappelle qu’ils se sont embrassés chez Castelmont cet été… Ismaël assure à Léonard que ce n’était rien, il le réconfortait. Il lui dit qu’il n’est pas gay ni bi et il ne l’a jamais été ! Léonard est sous le choc…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1259 du 9 septembre 2025, Léo confronte Ismaël

