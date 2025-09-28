

Grands reportages du 28 septembre 2025, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Grands reportages » ce dimanche après-midi avec Anne-Claire Coudray. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission à suivre dès 13h40 sur TF1 et sur TF1+.











Grands reportages du 28 septembre 2025 : au sommaire ce dimanche

Dès 13h40 : « Commissaires-priseurs : ventes d’exception et bonnes affaires », épisodes 1 et 2 (inédit)

Leur quotidien a des allures de quête du Graal, jalonné de découvertes inattendues et de rencontres improbables : pour les commissaires-priseurs, aucune journée ne se ressemble. Tantôt ils croisent un collectionneur excentrique, tantôt ils exhument un trésor oublié, oscillant sans cesse entre petite et grande Histoire. Après des mois de préparation et de rencontres surprenantes, tout s’accélère soudain au moment des ventes : en quelques heures, parfois en quelques minutes, tout se joue sous la baguette de ces maîtres de cérémonie, capables de faire vibrer la salle et d’attiser les désirs jusqu’à enflammer les enchères. Bienvenue dans l’univers trépidant des commissaires-priseurs, véritables magiciens du marteau.

En région parisienne, Olivier Collin du Bocage s’apprête à relever le défi le plus audacieux de sa carrière : mettre aux enchères le squelette d’un des plus grands dinosaures connus, un spécimen unique au monde. Pour ce quinquagénaire, c’est une opération hors normes, une première absolue qui promet son lot de frissons.



À Chartres, Elsa Gody Baubau s’envole quant à elle pour l’Italie, où l’attend un couple de collectionneurs passionnés… et compulsifs. Depuis trente ans, ils accumulent des centaines d’automates, des milliers de jeux de bistrot et une montagne de flippers qui a littéralement envahi leur maison. Spécialiste de ce type d’objets, la commissaire-priseur va devoir les convaincre qu’elle est la mieux placée pour disperser une partie de ce trésor hors du commun.

À Paris, Alexandre Millon, figure reconnue du milieu, ose un pari inédit : exporter son savoir-faire au Vietnam. Il y organise une vente d’envergure, espérant séduire les plus grands collectionneurs du pays et ouvrir une nouvelle page de sa carrière.

Enfin, Aymeric Rouillac, installé dans le Loir-et-Cher aux côtés de son père Philippe, vit chaque mission comme un feuilleton à rebondissements. Ensemble, ils s’attaquent aujourd’hui à une aventure singulière : la vente d’une centaine d’œuvres de Chomo, artiste méconnu qui vécut quarante ans en ermite dans la forêt de Fontainebleau, bâtissant un univers aussi mystérieux qu’inclassable. Pour Philippe, cette mission dépasse la simple expertise : c’est une véritable croisade.