Demain Nous Appartient spoilers : des retours, une erreur médicale, les résumés jusqu’au 17 octobre 2025



Publicité





Demain nous appartient spoilers et résumés en avance jusqu’au 17 octobre 2025 – Qu’est-ce qui vous attend en octobre dans votre série de TF1 « Demain nous appartient » ? Comme chaque semaine, Stars-Actu.fr vous dévoile les nouveaux résumés spoilers, pour la semaine du lundi 13 au vendredi 17 octobre 2025.











Publicité





On peut déjà vous dire que Manon et Nordine sont de retour à Sète. Ils sont sur la nouvelle enquête qui secoue Sète et font une découverte qui renforte les soupçons de Sara…

Martin et Raphaëlle préparent leur mariage, Martin ne sait pas qui choisir comme témoin et organise un concours ! De leur côté, Samuel et Marine font le point sur leur relation.

A l’hôpital Saint-Clair, William fait une grave erreur médicale. Quant à Violette, elle est perdue…



Publicité





Les résumés de DNA du 13 au 17 octobre 2025

Lundi 13 octobre 2025 (épisode 2050) : Sara émet des doutes sur la fiabilité de Bart dans l’enquête en cours. Le tournoi organisé pour choisir le témoin de Martin rend son verdict. A l’hôpital, Romain s’ouvre finalement à Noor.

Mardi 14 octobre 2025 (épisodes 2051) : Bart entre chez Laurie par effraction. Samuel fait enfin sa proposition à Marine. L’espoir renait chez Violette quand Jordan lui donne rendez-vous.

Mercredi 15 octobre 2025 – 18h30 (épisode 2052) : Interrogée, Laurie met Karim dans l’embarras en évoquant leur relation passée. Marine et Samuel font le point sur leur histoire. Après des semaines passées dans le coma, Océane se réveille.

Mercredi 15 octobre 2025 – 19h (épisode 2053) : La découverte de Manon et Nordine renforce les soupçons de Sara. Raphaëlle saute sur l’occasion de se débarrasser de Marguerite. William commet une grave erreur médicale.

Jeudi 16 octobre 2025 (épisode 2054) : Sara craint d’avoir définitivement brisé quelque chose entre elle et Bart. Diane conseille à Violette de coucher avec Bastien. En concurrence avec Diego, Christelle ne peut s’empêcher de lui lancer des piques.

Vendredi 17 octobre 2025 (épisode 2055) : Un encadrant improbable sauve le boot camp en remplaçant une prof malade. Sans le savoir, William se débarrasse d’un article précieux. Marianne accepte de faire une fleur à Christelle.

Demain nous appartient spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Demain nous appartient » :

du 29 septembre au 3 octobre 2025 en cliquant ICI

du 6 au 10 octobre 2025 en cliquant ICI

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…v