Les 12 coups de midi du 28 septembre : Shakira fait chuter Cyprien, qui est sur l’étoile mystérieuse ?

Les 12 coups de midi du 28 septembre 2025, 10ème victoire de Cyprien – C’est une 10ème victoire qu’a signé Cyprien ce dimanche midi dans le jeu quotidien de TF1 « Les 12 coups de midi ». Il a fait deux erreurs dont une sur Shakira lors du Coup de Maître, il n’a ainsi remporté que 300 euros à partager avec un téléspectateur.


Capture TF1


Les 12 coups de midi du 28 septembre, la nouvelle étoile mystérieuse se dévoile

Cyprien voit donc sa cagnotte monter au total de 56.888 euros de gains et cadeaux dans sa cagnotte personnelle. Sur l’étoile mystérieuse, on a toujours un ciel avec des nuages. On peut déjà vous révéler que cette photo de fond devrait être la place Vendôme, à Paris.

Noms déjà proposés pour cette étoile : Marsupilami, Pedro Pascal

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 28 septembre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce dimanche midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+


