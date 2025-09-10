Ici tout commence du 10 septembre : Teyssier fait une proposition à Louis ! (résumé + vidéo épisode 1260 en avance)



Ici tout commence du 10 septembre 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1260 – Louis va profiter de la rancoeur de Teyssier envers Ferdinand ce soir dans votre feuilleton de TF1 « Ici tout commence ». Le directeur va décider de lui proposer un deal avec l’opportunité de rester à l’institut !…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 10 septembre – résumé de l’épisode 1260

Au Double A, les candidats tirent au sort un plat et doivent imaginer un accompagnement sans alcool. Les professeurs, répartis en groupes de trois, jouent les clients. Clotilde, Rose et Teyssier se retrouvent ensemble pour évaluer notamment Ferdinand. Clotilde le soutient fermement tandis que Teyssier le critique, au point que Rose doit intervenir. Plus tard, elle confronte sa sœur et parvient à la convaincre de ne plus favoriser Ferdinand.

De son côté, Ferdinand félicite Bérénice pour son dessert, mais Teyssier les interrompt et le menace s’il intègre l’Institut. Louis surprend la scène et conseille Ferdinand de rester prudent. Mais plus tard, Teyssier propose un marché à Louis : l’aider à évincer Ferdinand en échange de son retour comme professeur !



Parallèlement, Gaspard et Léonard manipulent les votes pour éviter la plonge, trompant Gary qui mise finalement sur César. Après l’épreuve, Ninon, persuadée d’avoir échoué, s’effondre face aux piques de Gaspard. Celui-ci finit par s’excuser, lui annonce qu’elle est qualifiée et jette ses fiches pour l’encourager à révéler sa personnalité.

Pendant ce temps, Lionel et Tom s’ennuient et proposent de coacher Solal et Billie pour le concours du Master. Mais rapidement, leurs préférences divergent : Tom veut avantager Billie, Lionel soutient Solal, et la rivalité éclate entre eux.

Ici tout commence du 10 septembre 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.