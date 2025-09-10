Audiences talks du 9 septembre 2025 : Quotidien reste loin devant « Tout beau, tout n9uf »



Audiences talks du mardi 9 septembre 2025 – La confrontation entre Cyril Hanouna et Yann Barthès s’est poursuivie hier soir et, une nouvelle fois, TMC a pris l’avantage avec Quotidien, laissant W9 loin derrière avec « Tout beau, tout n9uf ».











🔹 W9 a connu une soirée mitigée. La première partie de Tout beau, tout n9uf (19h47-20h06) n’a attiré que 767.000 téléspectateurs (4,6% de PDA). La deuxième partie, entre 20h13 et 21h01, est montée à 906.000 fidèles (4,6%), avant que la tranche principale de 21h01 à 21h17 ne grimpe à 1,15 million de personnes (5,8%). Des scores en baisse par rapport à la semaine précédente, confirmant un léger essoufflement du nouveau programme de Cyril Hanouna, qui reste bien en dessous des audiences de « Touche pas à mon poste » il y a un an.

🔹 TMC, de son côté, consolide sa position avec Quotidien. La première partie (19h19-20h06) a séduit 788.000 curieux (5,3%), la deuxième (20h10-21h00) 1,14 million de fidèles (5,8%). Enfin, la tranche principale (21h00-21h15), malgré la concurrence du foot, a permis à Yann Barthès de rassembler 1,81 million de téléspectateurs, soit 9,1% de PDA, confirmant son statut de leader incontesté face à Hanouna.

🔹 France 5 s’en sort très bien. C à vous a séduit 1,09 million de téléspectateurs (8,3%) entre 18h57 et 19h51, restant au-dessus du million. En access, C à vous, la suite a réuni 633.000 personnes (3,3%) de 20h04 à 20h47, avant de grimper à 945.000 (4,6%) entre 20h45 et 21h04.



