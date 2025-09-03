Ici tout commence du 3 septembre : Louis fait un sale coup à Emmanuel (résumé + vidéo épisode 1255 en avance)



Ici tout commence du 3 septembre 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1255 – Emmanuel est au pied du mur ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Il doit trouver un investisseur d’urgence alors que Delobel vient de les lâcher… Il reçoit finalement une aide inattendue mais à une condition qui ne va pas lui plaire…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 3 septembre – résumé de l’épisode 1255

À l’Institut, Ferdinand demande à Léonard de coacher les élèves, car Gaspard, trop dur avec les nouveaux, crée des tensions. Ninon craque face à ses exigences, ce qui pousse sa sœur Pénélope à intervenir. Finalement, Léonard accepte de travailler aux côtés de Gaspard.

Emi annonce son départ pour Castelmont. Malgré les efforts de Billie, Rose et ses amis pour la retenir, elle reste déterminée. Avant de partir, elle avoue à Lionel que son choix est lié à lui : elle a besoin de se reconstruire loin de leur histoire.



Pendant ce temps, Delobel se retire, menaçant l’avenir de l’Institut. Clotilde essaie de le convaincre en proposant un hôtel d’application, sans lui dire que l’idée vient d’Emmanuel. Mais Delobel n’a plus confiance. Après de multiples refus, Teyssier reçoit une aide inattendue : la cheffe Anouk Rivero, meilleure cheffe au monde, veut organiser le concours et même enseigner à l’institut. Mais elle émet une condition : collaborer avec Louis !

Ici tout commence du 3 septembre 2025 – extrait vidéo

Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.