Audiences access 2 septembre 2025 : « Tout beau, tout n9uf » devant Quotidien



Publicité





Audiences access 2 septembre 2025 – Mardi soir, les talks se sont livrés une nouvelle bataille d’audiences en access prime time. Et c’est la nouveauté de Cyril Hanouna sur W9 qui a réussi à tirer son épingle du jeu.











Publicité





W9 crée la surprise avec « Tout beau, tout n9uf »

Le nouveau rendez-vous de W9 a attiré la curiosité et est en hausse par rapport à son lancement lundi. La partie 20h15-21h00 a convaincu 1,19 million de téléspectateurs, soit 6,3 % de part d’audience. Mais c’est surtout la dernière partie (21h00-21h16) qui a créé la performance : 1,77 million de fidèles, représentant 9,4 % du public. Un démarrage prometteur pour le nouveau talk quotidien de Cyril Hanouna, qui parvient à rivaliser avec les cadors du genre.

Quotidien solide sur TMC

En face, Yann Barthès et son équipe ont également réuni un large public. La partie 20h14-21h07 a été suivie par 1,13 million de personnes, soit 5,9 % de PDA. La dernière partie (21h07-21h20) a fait mieux, avec 1,75 million de téléspectateurs (9,3 %). Un score quasi identique à celui de W9, qui illustre un vrai coude-à-coude entre les deux programmes.

C à vous stable mais distancé sur France 5

Sur France 5, Anne-Élisabeth Lemoine proposait également une double salve de C à vous, la suite. Entre 20h04 et 20h45, le talk a réuni 514.000 téléspectateurs (2,7 % de PDA). En dernière partie, diffusée de 20h45 à 21h02, elle a fait mieux avec 836.000 curieux (4,4 %). Des scores honorables mais qui placent France 5 loin derrière W9 et TMC.



Publicité



