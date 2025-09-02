Ici Tout Commence spoiler : Ferdinand prêt à quitter l’institut ? (vidéo épisode du 5 septembre)



Publicité





Ici tout commence spoiler – Ferdinand Castelmont a décidé, à la surprise générale, de passer le concours d’entrée de l’institut Auguste Armand dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Une occasion pour Ferdinand de tenter de se rapprocher de son frère, Léonard… Mais dans quelques jours, Ferdinand pense déjà partir.











Publicité





Et pour cause, la veille, Gaspard et Léonard ont fait preuve d’une grande virulence à l’égard de Ferdinand Castelmont. Il faut dire que ce dernier traîne un lourd passif avec l’Institut, et plus encore avec Léonard. Pourtant, Léonard a entamé une véritable remise en question et semble prêt à offrir une chance à son demi-frère. Quand Ferdinand lui explique qu’il est sur le départ, Léo décide finalement de l’encourager à rester !

A LIRE AUSSI : EXCLU Ici tout commence : une actrice phare de « Sous le soleil » rejoint le casting !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1257 du 5 septembre 2025, Léo fait un pas vers Ferdinand

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.



Publicité





Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.