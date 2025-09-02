Ici Tout Commence spoiler : Ferdinand prêt à quitter l’institut ? (vidéo épisode du 5 septembre)

Ici tout commence spoiler – Ferdinand Castelmont a décidé, à la surprise générale, de passer le concours d’entrée de l’institut Auguste Armand dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Une occasion pour Ferdinand de tenter de se rapprocher de son frère, Léonard… Mais dans quelques jours, Ferdinand pense déjà partir.


Ici Tout Commence spoiler : Ferdinand prêt à quitter l'institut ? (vidéo épisode du 5 septembre)
Capture TF1


Et pour cause, la veille, Gaspard et Léonard ont fait preuve d’une grande virulence à l’égard de Ferdinand Castelmont. Il faut dire que ce dernier traîne un lourd passif avec l’Institut, et plus encore avec Léonard. Pourtant, Léonard a entamé une véritable remise en question et semble prêt à offrir une chance à son demi-frère. Quand Ferdinand lui explique qu’il est sur le départ, Léo décide finalement de l’encourager à rester !

A LIRE AUSSI : EXCLU Ici tout commence : une actrice phare de « Sous le soleil » rejoint le casting !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1257 du 5 septembre 2025, Léo fait un pas vers Ferdinand

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.


