Ici tout commence du 9 septembre : Clotilde se venge de Teyssier (résumé + vidéo épisode 1259 en avance)

Ici tout commence du 9 septembre 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1259 – Teyssier va tout faire pour écarte Ferdinand ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Il se met alors Clotilde à dos et celle-ci décide de se venger en venant en aide à Castelmont pendant la première épreuve du concours…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 9 septembre – résumé de l’épisode 1259

Léonard retrouve Ismaël à la serre, qui lui avoue sortir avec Bianca et précise que leur baiser à Castelmont n’avait pas de signification, lui demandant de ne rien dire. Il ajoute qu’il n’est ni gay ni bi, Léonard accuse le coup.

Constance confie à Teyssier qu’elle ne supporte pas de voir Ferdinand à l’Institut. Teyssier promet de trouver un moyen de l’écarter. Il modifie ensuite le concours d’entrée : les épreuves deviennent éliminatoires, la dernière se déroulera dans les arènes de Calvières. Clotilde se sent trahie.



Le concours commence : la première épreuve est sur les œufs, la seconde en salle, la troisième sera en public. Ferdinand, Bianca, Fleur, Joséphine, Loup et César passent le premier tour. Ils doivent cuisiner des oeufs de dix manières différentes. Clotilde aide Ferdinand malgré les reproches de Teyssier, affirmant qu’elle veut contrer ses plans…

Thelma et Gary découvrent que Pénélope avait parié l’an dernier sur certains candidats et décident de lancer leurs propres paris cette année. Thelma et Zoé misent sur Ninon, Gary sur Bianca.

Zoé accepte de prendre un thé avec Bérénice et Carla pour se rattraper de la veille. Solal, peu motivé, s’y rend et découvre qu’il partage de nombreux points communs avec Carla.

