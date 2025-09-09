Audiences talks du 8 septembre 2025 : Quotidien reprend le dessus, « Tout beau, tout n9uf » en chute



Audiences talks du lundi 8 septembre 2025 – Hier soir, la première soirée talks de la semaine a été marquée par un retour en force de Yann Barthès sur TMC, tandis que Cyril Hanouna sur W9 accuse une forte baisse par rapport à la semaine précédente.











🔹 W9 et « Tout beau, tout n9uf » connaissent un début de semaine plus calme. La première partie (19h47-20h12) a réuni 999.000 téléspectateurs (6,1%), avant de chuter à 960.000 (4,7%) sur la deuxième partie (20h17-21h01). Sur la tranche principale (21h01-21h17), l’émission a convaincu 1,14 million de personnes (5,8%), un score en recul notable après plusieurs jours solides.

🔹 TMC renverse la tendance avec Quotidien. La première partie (19h19-20h06) a rassemblé 843.000 curieux (4,4%), puis la deuxième partie (20h10-21h05) grimpe à 1,21 million (5,9%). Le pic intervient sur la tranche principale (21h05-21h20) avec 1,96 million de téléspectateurs et 10,0% de PDA, un très bon démarrage de semaine qui permet à Yann Barthès de repasser loin devant Cyril Hanouna.

🔹 France 5 reste stable. C à vous a attiré 1,14 million de personnes (8,0%) entre 18h57 et 19h51, avant une légère baisse sur la seconde mesure à 1,02 million (6,8%). En access, « C à vous, la suite » a réuni 726.000 téléspectateurs (3,6%), puis atteint 5,8% de PDA sur la tranche de 20h47 à 21h03.



Source chiffres audiences : Médiamétrie