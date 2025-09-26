Quotidien du 26 septembre 2025 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir



Quotidien du 26 septembre 2025, les invités – Ce vendredi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous ce soir sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.







Quotidien : les invités du 26 septembre 2025

📌 Yann Bouvier, Professeur d’Histoire et Youtubeur pour « France Fictions. Histoire des idées reçues de l’Histoire de France »

📌 Marguerite pour son EP « Grandir » sorti aujourd’hui



Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce vendredi 26 septembre 2025 à 19h25 sur TMC.