Ici Tout Commence spoiler : surprise, Gaspard se rapproche de… (vidéo épisode du 10 septembre)

Ici tout commence spoiler – On peut dire qu’on ne s’y attendait pas ! C’est un rapprochement surprenant qui vous attend dans quelques jours dans votre série de TF1 « Ici tout commence » : Gaspard et… Ninon !


Capture TF1


Aussi surprenant que cela puisse paraître, Gaspard Delange regrette son attitude avec Ninon, la petite soeur de pénélope. Le jeune homme s’en veut d’avoir été si dur envers elle… Il décide finalement de lui présenter ses excuses. Ninon lui confie qu’elle pense avoir échoué à son épreuve d’admission, elle redoute désormais pour son avenir à l’Institut. Elle n’a même pas eu le courage d’aller consulter les résultats, Gaspard décide d’y aller pour elle…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1260 du 10 septembre 2025, Gaspard présente ses excuses à Ninon

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.


