Un Si Grand Soleil Spoiler : Catherine menacée et agressée en prison (épisode du 10 septembre)

Un si grand soleil spoiler épisode 1746 du 10 septembre 2025 – Les choses vont mal tourner pour Catherine Laumière en prison dans quelques jours dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». En effet, Catherine va être menacée et être agressée physiquement par sa co-détenue !











Celle-ci sait qu’elle a affaire à l’une des plus grosse fortunes de Montpellier et elle compte bien en profiter… Elle réclame de l’argent à Catherine et va jusqu’à la frapper : elle la gifle et tente de l’étrangler !

Quand Boris retrouve sa mère au parloir, il est sous le choc en découvrant les marques sur son cou… Catherine veut préserver son fils mais il insiste pour savoir ce qui s’est passé. Elle finit par lui révéler avoir été agressée dans sa cellule.

Boris est sous le choc, d’autant que la veille il a vu la vidéo d’Elisabeth se réjouissant du malheur de sa mère… Il est furieux et ne se rend pas au travail de la journée. Le soir, il appelle Muriel et accuse directement Elisabeth. Il retrouve ensuite Pascal, Laurine et Claudine. L’avocate assure qu’elle va demander à ce que Catherine soit placée au plus vite dans une cellule seule. Quant à Boris, il annonce qu’il a changé de camps : il est maintenant convaincu qu’Elisabeth l’a manipulé et a piégé leur mère !



