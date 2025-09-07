Ici Tout Commence spoilers : Malik découvre la vérité, les résumés jusqu’au 26 septembre 2025



Ici tout commence spoilers et résumés en avance jusqu’au 26 septembre 2025 – Curieux de savoir ce qui va se passer à la fin du mois dans votre feuilleton de TF1 « Ici tout commence » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plu, c’est le moment ! Stars-Actu.fr vous propose d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine du lundi 22 au vendredi 26 septembre 2025.











On peut déjà vous dire que dans deux semaines, Malik va découvrir la vérité sur la relation de Maya et Gaspard. Il est sous le choc alors que de son côté, Gaspard récolte ce qu’il a semé.

En cours, Anouk se fait draguer par… Tom ! Et à l’institut, il est l’heure de l’élection du nouveau BDE. Tom et Lionel sont sur les rangs et font campagne pour succéder à Gaspard.

Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 22 au 26 septembre 2025

Lundi 22 septembre 2025 (épisode 1268) : En cours, Malik sent que quelque chose cloche. Face à Fleur, Joséphine garde le silence. À l’Institut, Clotilde fait grand bruit.



Mardi 23 septembre 2025 (épisode 1269) : A l’internat, Malik découvre le pot aux roses. Tom et Lionel se tirent la bourre devant les élèves. A la ferme, Stanislas et Angèle ne veulent pas couper la poire en deux.

Mercredi 24 septembre 2025 (épisode 1270 : Face à Maya, Malik sonne les cloches. Stanislas et Angèle remettent les pendules à l’heure. Pour les élections du BDE, Tom et Lionel mettent tous leurs œufs dans le même panier.

Jeudi 25 septembre 2025 (épisode 1271) : A L’institut, Gaspard récolte ce qu’il a semé. En cours, Tom conte fleurette. De son côté, Bianca défend son territoire.

Vendredi 26 septembre 2025 (épisode 1272) : A L’institut, Eléonore remet le couvert. Avec Anouk, Tom se voile la face. Pour sa part, Zoé plaide son innocence.

