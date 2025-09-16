La stagiaire du 16 septembre : votre épisode inédit ce soir (saison 10)



Publicité





La stagiaire du 16 septembre 2025 – Ce mardi soir, France 3 poursuit la diffusion de la saison 10 inédite de votre série « La stagiaire ». Au programme aujourd’hui, l’épisode 4.





Rendez-vous ce soir dès 21h10 sur la chaîne ou en avant-première puis replay sur France.TV







Publicité





La stagiaire du 16 septembre 2025 : votre épisode ce soir

Épisode 4 – Une pour toutes

Une militante engagée contre les violences sexistes au travail est retrouvée assassinée. Constance et Boris doivent alors démêler le vrai du faux tout en gardant la tête froide face aux apparences trompeuses. Aux Tamaris, Lola, hébergée par les Meyer, disparaît soudainement sans laisser de trace… Par ailleurs, Constance réussit à convaincre Quiring d’embaucher Ludo comme assistant au palais.

La stagiaire, rappel de la présentation de la saison 10

Les Meyer n’ont finalement pas posé leurs valises en Espagne. Mais depuis le départ des enfants, leur maison, Les Tamaris, résonne du vide laissé derrière eux…

Constance retrouve sa place au palais, tandis que Boris, débordé par sa vie de « slasheur », s’efforce de concilier son rôle de juge avec sa carrière d’écrivain.

De son côté, Barth cherche un nouveau sens à sa vie et, après sa rencontre avec Lola, une jeune sans-abri, il décide de tout faire pour l’aider.

Quant à Quiring, il se réinvente à l’université, porté par une passion pour la transmission… parfois un peu trop envahissante.

Au milieu de tout cela, les enquêtes reprennent et entraînent Constance et Boris dans des univers aussi variés que l’adoption, le transport routier, ou encore l’entourage d’un membre du palais !



Publicité





La stagiaire saison 9, le casting

Avec Michèle Bernier (Constance Meyer), Antoine Hamel (Boris Delcourt), Philippe Lelièvre (Barth Meyer), Nicolas Marié (Vladimir Quiring), Géraldine Loup (Fanny Pelletier), Soraya Garlenq (Nadia Saïdi), Clément Moreau (Antoine Meyer), Cyrielle Voguet (Solène), Jeanne Lambert (Alice Meyer), Jérémie Poppe (Ludo)