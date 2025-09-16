« S.W.A.T. » du 16 septembre : les épisodes inédits ce soir sur TF1

« S.W.A.T. » du 16 septembre 2025 – Ce mardi soir, TF1 poursuit la diffusion de la saison 7 inédite de la série « S.W.A.T. ». Au programme aujourd’hui, trois nouveaux épisodes inédits.


Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne et en replay durant 7 jours sur TF1+.

« S.W.A.T. » du 16 septembre : les épisodes inédits ce soir sur TF1
« S.W.A.T. » du 16 septembre 2025 : vos épisodes inédits ce soir

Episode 10 saison 7 « Vengeance meurtrière » : Un tireur d’élite sème la panique en ville, et Hondo avec son équipe découvre rapidement qu’il agit par vengeance. Pendant ce temps, Deacon se prépare à faire ses adieux au SWAT.

Episode 11 saison 7 « Documents compromettants » : Un soir, alors qu’Hondo et Michelle rentrent chez eux, ils découvrent que leur maison a été mise à sac par un intrus en fuite. Pour identifier le coupable, Hondo fait appel au lieutenant Burrows de la brigade criminelle. Pendant ce temps, Tan assiste avec Olivia, sa nouvelle compagne correspondante de guerre, à une cérémonie de remise de prix journalistiques dans les locaux de la chaîne NCN. L’événement est brutalement interrompu par un commando armé qui exige l’accès à la chambre forte du sous-sol, où sont conservés les documents sensibles des reporters. Tan réagit immédiatement et neutralise trois assaillants, mais deux parviennent à s’échapper bredouilles. Le SWAT lance alors une enquête, épaulé par Olivia, pour retrouver les fugitifs. De son côté, le commandant Hicks découvre que son vieil ami Mumford semble désormais nourrir une rancune à son égard.


Episode 12 saison 7 « Sous le feu des projecteurs » : Un collectif écologiste enlève le fils d’un puissant industriel afin de le punir pour ses atteintes à l’environnement. De son côté, Hondo se retrouve en difficulté après avoir abattu, sous les yeux de témoins, un suspect qui semblait désarmé. Quant à Tan, il s’oppose fermement à l’intégration d’Alfaro dans la vingtième.

