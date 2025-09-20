Les 12 coups de midi du 20 septembre : Cyprien continue, l’étoile mystérieuse dévoilée demain !



Les 12 coups de midi du 20 septembre 2025, 2ème victoire de Cyprien – Cyprien a signé une seconde victoire ce samedi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Il n’a pas brillé sur le Coup de Maître avec 2 erreurs, il n’a remporté que 100 euros à partager avec un téléspectateur.











Les 12 coups de midi du 20 septembre, plus que 4cases sur l’étoile mystérieuse

Cyprien totalise 1550 euros de gains tandis qu’il ne reste plus que 4 cases sur l’étoile mystérieuse et qu’elle sera donc entièrement dévoilée demain. On a évidemment tous les indices : la Croisette à Cannes en photo de fond, un globe terrestre, un masque africain, une amphore, un bloc de pierre, une colombe, et un taureau.

Rappelons qu’il devrait s’agir de Pablo Picasso derrière cette étoile. Le masque africain fait référence à sa passion pour l’art africain, il en collectionnait. Et la colombe pour son dessin de « la colombe de la paix ».

Noms proposés pour cette étoile : Christian Clavier, Brigitte Bardot, Jean Dujardin, Catherine Deneuve, Harrison Ford, Soprano



Les 12 coups de midi, vidéo replay du 20 septembre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce samedi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+