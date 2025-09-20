

Reportages découverte du 20 septembre 2025, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Reportages découverte » ce samedi après-midi avec Anne-Claire Coudray. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission à suivre dès 13h40 sur TF1 et sur TF1+.











Reportages découverte du 20 septembre 2025 : au sommaire ce samedi

A 13h40 : « Du faux dans nos assiettes » (inédit)

Les contrefaçons alimentaires envahissent aussi bien les rayons des supermarchés que les cartes des restaurants. Une enquête met en lumière les ruses des fraudeurs, qui abusent d’appellations prestigieuses et de symboles nationaux pour écouler à prix fort des produits falsifiés. Faux foie gras, parmesan, plats prétendument « fait maison », truffes et produits estampillés français figurent parmi les principales cibles.

Et à 14h50 dans Grands Reportages « Palais de l’Elysée : dans les coulisses d’un chantier d’exception » (inédit)



C’est l’une des pièces les plus emblématiques du palais de l’Élysée, mais aussi l’une des plus sensibles : le salon Paulin, niché dans les appartements privés du président. Commandé en 1972 par Georges Pompidou au designer Pierre Paulin pour « faire entrer la modernité à l’Élysée », ce salon a marqué une rupture dans le décor classique du palais avec son lustre monumental et son mobilier futuriste. Véritable icône du design contemporain, il n’avait pas été restauré depuis plus de cinquante ans.

Pendant plusieurs mois, les équipes de Grands Reportages ont suivi les coulisses d’un chantier hors norme, mené au cœur du pouvoir. Six mois de travaux ont été nécessaires, du sol au plafond, pour redonner son éclat au salon, présenté au public lors des Journées du patrimoine 2025.

Ce projet délicat a été supervisé par Francis de Bazelaire, architecte du patrimoine à l’Élysée depuis 2008. Un chantier particulier pour lui, puisqu’il s’agit de son dernier au palais. À ses côtés, des artisans d’exception ont relevé le défi : Nathalie Célas et son équipe du Mobilier national, chargées de redonner vie aux canapés et fauteuils usés par un demi-siècle d’usage ; Blandine Brochu, restauratrice d’objets métalliques, qui a dû affronter les contraintes techniques du spectaculaire lustre aux 8 000 tiges de verre ; et Raphaël Armand, créateur de luminaires, mobilisé pour recréer la vibration lumineuse imaginée par Paulin.

Entre délais serrés, exigences de sécurité et imprévus techniques, la restauration du salon Paulin s’est révélée être un véritable défi pour cette équipe d’experts.