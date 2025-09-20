Plus Belle La Vie spoilers : un mort, énorme rebondissement, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo PBLV du 22 au 26 septembre 2025)



Plus belle la vie spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 22 au 26 septembre 2025 – C’est un énorme rebondissement qui vous attend la semaine prochaine dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous vous révèle un aperçu de ce qui vous attend avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





On peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par la fin de l’enquête sur la mort d’Inès Salem, la soeur d’Idriss.







Alors que l’enquête sur Saint-Côme s’achève par le sauvetage de Louisa et la mort de Constance, Léa retrouve ses souvenirs. Elle raconte à Idriss les détails de ses derniers instants avec Inès… Elles s’aimaient et ne sont jamais séparées ! Inès devait la rejoindre à Paris.

Pendant ce temps là, Baptiste est de retour avec Mathis pour le mariage de Gabriel et Axel. Mais le soir, lors du dîner familial, Gabriel dérape en embrassant Thomas… Le jour J, gros coup de théâtre : Axel dit non à Gabriel ! Gabriel et Thomas, en garde à vue pour une histoire de car-jacking, se disent enfin ce qu’ils ressentent. Gabriel avoue à Thomas qu’il n’a jamais cessé de l’aimer et qu’il est le seul qui peut le rendre heureux. Ils décident de se donner une seconde chance et s’embrassent !



De son côté, Ophélie a compris que Vanessa est derrière les soucis de Victor. Elle la confronte.

Plus belle la vie spoilers, les résumés pour la semaine du 22 au 26 septembre 2025

Lundi 22 septembre 2025 (épisode 425) : Après le drame, Idriss et Léa ont enfin le droit à la vérité, aussi dure soit-elle. Alors que des Mistraliens font leur grand retour pour un événement très spécial, Barbara a des doutes quant à la sincérité de Riva. Ophélie, choquée par les agissements de Vanessa, trouve un soutien inattendu.

Mardi 23 septembre 2025 (épisode 426) : Le jour de l’heureux événement est enfin arrivé. Alors que tous se mettent en route, Barbara, avec l’aide de Louis, est bien déterminée à forcer le destin. De nombreux revirements inattendus viennent perturber la fête…

Mercredi 24 septembre 2025 (épisode 427) : Ophélie décide de prendre les choses en main en confrontant Vanessa. Pour Idriss, l’heure est aux retrouvailles comme aux nouveaux projets. Au quartier du Mistral, malgré l’amour dans l’air, certains doivent assumer leurs responsabilités.

Jeudi 25 septembre 2025 (épisode 428) : Alors qu’Ophélie est en mauvaise posture, Vanessa met tout en œuvre pour lui venir en aide. Au commissariat, un quiproquo oblige Ariane à agir vite et avec discrétion. De son côté, Baptiste trouvera-t-il le courage d’annoncer à ses proches une triste nouvelle ?

Vendredi 26 septembre 2025 (épisode 429) : Le temps presse pour Vanessa alors qu’Ophélie se trouve dans une situation périlleuse. Des différents professionnels vont-ils venir ternir la relation de Baptiste avec son père ? Au cabinet médical, Léa reçoit une patiente quelque peu réticente.

VIDÉO Plus belle la vie, la bande-annonce du 22 au 26 septembre 2025

vidéo à venir

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…