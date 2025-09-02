Les Cinquante du 2 septembre : quelles sont les équipes en danger ? (résumé, spoiler + replay épisode 12)



Publicité





Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 12 du mardi 2 septembre 2025 – C’est parti pour l’épisode 12 de la saison 4 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs alors que les Violets ont perdu le jeu n°4, il s’agit de la première équipe en danger pour la prochaine cérémonie d’élimination.











Publicité





C’est toujours tendu entre Ania et Zizou. Ils s’expliquent une nouvelle fois, Ania est toujours remontée mais elle reconnait qu’elle n’aurait pas du l’afficher devant tout le monde. En danger, Benoit est aux petits soins pour les autres équipes.

Le Lion annonce déjà le jeu n°5, les joueurs se préparent et se rendent dans l’arène. A l’intérieur, un carré et une zone rouge. Ils vont tous passer à l’aveugle et devront atterrir dans la zone rouge dans le temps imparti ! Le temps et la zone changeront à chaque manche.

Première manche : Robin, Katell et Morgan sont éliminés. Deuxième manche : Eva, Manon et Tom sont éliminés. Les manches se succèdent et c’est finalement l’équipe Orange qui perd le jeu !



Publicité





Les Violets et les Oranges sont donc les deux équipes en danger. Une troisième les rejoindra à l’issue du 6ème jeu et les joueurs victorieux voteront pour les départager.

SPOILER qui gagnera dans l’entre de la panthère ?

Dans l’épisode de mercredi soir, place à une soirée et à un nouveau jeu dans l’entre de la panthère.

Les Cinquante, le replay du 1er septembre

Si vous avez manqué l’épisode 12 ce mardi 2 septembre 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous mercredi 3 septembre à 17h50 sur W9 pour suivre l’épisode 13.