C à vous du 2 septembre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)



Publicité





C à vous du 2 septembre 2025, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce mardi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





🔵 Pour Nicolas Sarkozy, « Il n’y aura pas d’autre solution que la dissolution ». On en parle avec Roland Cayrol, politologue, auteur de « Alerte mondiale : démocratie en danger ! Une perspective géopolitique »

🔵 Sommet en Chine, avion d’Ursula Von der Leyen victime d’un brouillage GPS, rumeurs sur l’état de santé de Donald Trump… On reçoit Bruno Tertrais, directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique (FRS)



Publicité





🔵 Dans la Suite de C à vous : Alex Vizorek pour le jeu “Quitte ou double” sur RTL, Marc-Olivier Fogiel pour son retour à la radio dans “Face à Fogiel” sur RTL, Camille Chamoux, pour son spectacle “Ça va, ça va”, et Louis Bodin, pour son livre « Les histoires extraordinaires de la météo »

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mardi 2 septembre 2025 à 19h sur France 5.