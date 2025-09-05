Plus Belle La Vie du 5 septembre 2025 : Jules fait une découverte choc (résumé + extrait vidéo épisode 414 en avance)



Publicité





Plus belle la vie du 5 septembre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 414 de PBLV – Jules va faire une découverte choc au lycée Saint-Côme aujourd’hui dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et Louisa va se faire piéger…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 5 septembre 2025 – résumé de l’épisode 414

Idriss confronte Léa au sujet d’Inès. Il lui reproche de lui avoir caché leur relation et de ne pas se souvenir qu’elle l’a quittée. Léa explique que l’hypnose a réveillé ses souvenirs, comme leur premier baiser, mais qu’elle ignore encore ce qui est arrivé à Inès. Elle s’excuse, Idriss dit comprendre.

Dans la cour de Saint-Côme, Jules surprend Tom avec une pomme donnée par Louisa. Il la confisque mais découvre que Tom est puni à 24h de jeûne. Choqué, il lui rend la pomme en échange d’explications détaillées sur sa punition… Au commissariat, Patrick interroge Idriss sur sa rencontre avec le directeur de Saint-Côme. Il minimise, mais Patrick révèle que d’influents anciens élèves l’ont déjà contacté, de peur que la police dérange la rentrée du lycée…



Publicité





À Saint-Côme, un élève met Louisa en garde sur le fait de rester seule et lui propose un rite d’intégration. Elle accepte mais il l’enferme dans l’aile abandonnée. Au même moment, sous hypnose, Léa revit une scène similaire avec Inès et dit ne pas pouvoir sortir, car elle est enfermée.

Axel déjeune au Mistral avec sa mère Gladys, ravie. Gabriel les rejoint, puis Axel lui confie que sa mère l’apprécie. Plus tard au Mistral, Gladys veut offrir le repas du mariage d’Axel et Gabriel. Elle insiste pour que Thomas lui donne la facture. Yolande gaffe en lui expliquant qu’ils ont été mariés pendant longtemps…

Apolline annonce à Nisma qu’elle repasse le barreau et que le soutien d’Ulysse lui manque. Nisma pense qu’elle est amoureuse, Apolline nie et dit avoir rencontré quelqu’un. Plus tard, Steve découvre son profil sur un site de rencontres « sans sexe » et avec Nisma, ils en déduisent qu’elle est sans doute asexuelle.

A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : un drame, des aveux, les résumés jusqu’au 19 septembre 2025

VIDÉO Plus belle la vie du 5 septembre 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.