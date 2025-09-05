Ici tout commence du 5 septembre : Rose et Clotilde face à Louis (résumé + vidéo épisode 1257 en avance)



Ici tout commence du 5 septembre 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1257 – Louis va faire son grand retour à l’institut ce soir dans votre série « Ici tout commence ». Anouk a réussi à l’imposer pour co-diriger le concours avec elle… Mais Rose et Clotilde sont furieuses.





Ici tout commence du 5 septembre – résumé de l’épisode 1257

Tom et Milan décident de changer les idées de Lionel et Jasmine en les invitant à cuisiner ensemble. Mais Jasmine comprend vite qu’ils cherchent surtout à lui remonter le moral. Touchée par leur attention, elle les entraîne boire un verre. Sur place, elle croise Jim, son ex, ce qui la met mal à l’aise. Elle confie à ses amis qu’elle souffre encore de le voir, et Lionel lui promet de toujours être là pour elle.

Pendant ce temps, Léonard regrette d’avoir rejeté Ferdinand. Inquiet de son absence aux révisions, il finit par le retrouver dans le jardin alors qu’il pense à quitter l’institut. Léonard s’excuse et reconnaît son talent en cuisine. Il lui propose même son aide, ce qui touche Ferdinand, qui décide de rejoindre ses camarades en cuisine.



De leur côté, Ninon, Fleur et César accumulent les ratés sur leur tourte, tandis que Gaspard, sous tension et inquiet de ne pas avoir de nouvelles de Maya, leur met la pression.

À l’Institut, Clotilde tente de se réconcilier avec Rose. Elle assure avoir voulu la protéger en taisant le retour de Louis. Rose accepte et affirme que rien ne les séparera. Anouk, de son côté, annonce par vidéo que le concours aura lieu le 9 septembre. Son initiative attire de nombreux candidats, ce qui redonne le sourire aux professeurs. Mais cette bonne nouvelle cache une mauvaise surprise : Louis est de retour pour co-diriger le concours. Si Clotilde affirme que sa présence n’est que provisoire, Louis avoue à sa mère qu’il n’en a pas fini avec cette école…

Ici tout commence du 5 septembre 2025 – extrait vidéo

