Demain Nous Appartient du 5 septembre : Marianne effondrée, Ellie face à la vérité (résumé + vidéo épisode 2025 en avance)

Demain nous appartient du 5 septembre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2025 de DNA – La vérité sur les origines d’Ellie éclate ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». Elle découvre que Samuel est son demi-frère et Renaud était donc bien son père biologique.





Un épisode inédit à suivre dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 5 septembre 2025 – résumé de l’épisode 2025

Alors que Joël accepte de tenir la buvette du semi-marathon, Maud retrouve Diego à la plage. Conscient de s’être trompé au sujet de Sébastien, il présente ses excuses à sa petite amie. Heureusement, celle-ci ne lui en tient pas rigueur et promet même de l’encourager lors de sa course.

Au Spoon, Christelle prend un café avec Sylvain. Ce dernier est rongé par la culpabilité : après leur dispute, il est persuadé d’être responsable du lumbago de Bruno, contraint désormais de subir une opération en urgence. De son côté, Bruno est angoissé à l’approche de l’intervention mais Victoire s’efforce de le rassurer et lui prescrit un anxiolytique pour l’apaiser. Plus tard, Alex, Sylvain et Christelle rendent visite à Bruno. Pour lui changer les idées, ils lui apportent une bouteille sans alcool et trinquent avec lui à cette opération « banale ».



À l’hôpital Saint-Clair, une absence étonne l’équipe médicale : Marianne n’est toujours pas arrivée, avec plus d’une heure de retard, ce qui ne lui ressemble pas. On la retrouve finalement chez elle, en pyjama, contemplant des photos de Renaud. Effondrée, elle confie à Chloé que l’arrivée d’Ellie lui donne l’impression de perdre Renaud une seconde fois.

Grâce au soutien de Chloé, Marianne reprend des forces et retourne travailler. Elle confie à Samuel que la présence d’Ellie est pour elle un cadeau de Renaud et qu’elle veut désormais se consacrer davantage à sa famille. Plus tard, elle remet à Ellie les résultats du test de paternité : Samuel est bien son demi-frère, et Renaud son père. Émue, l’adolescente avoue qu’elle aurait aimé le connaître. Marianne peine à dissimuler son chagrin.

Au cabinet, Raphaëlle reçoit la visite de son père. Sébastien lui annonce son départ pour le GR20 afin de se ressourcer, après sa rupture avec Marianne. Mais sa fille lui révèle que Renaud est en réalité le père d’Ellie. Stupéfait, Sébastien encaisse difficilement la nouvelle. Forte de ces révélations, Ellie se rend au tribunal pour s’excuser auprès de Sébastien de l’avoir accusé à tort, et d’avoir brisé son histoire avec Marianne. Elle l’encourage à se battre pour reconquérir celle qu’il aime. Sébastien va faire sa déclaration à Marianne et ils s’embrassent !

Touché par ses mots, Sébastien décide d’affronter ses sentiments. Il rejoint Marianne, lui avoue son amour et l’exhorte à ne plus avoir peur. Puis, il l’embrasse passionnément…

VIDÉO Demain nous appartient du 5 septembre – extrait de l’épisode

