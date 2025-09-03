

Publicité





La Grande Librairie du 3 septembre 2025, les invités et le sommaire ce soir sur France 5 – Augustin Trapenard fait sa rentrée ! Il vous donne rendez-vous ce mercredi soir en direct sur France 5 pour un numéro inédit du magazine littéraire « La Grande Librairie ». Qui sont ses invités ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 21h05 en direct sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





La Grande Librairie du 3 septembre 2025 : invités et sommaire

C’est la rentrée littéraire ! Comment s’y retrouver parmi les 484 romans publiés cet automne ? Au programme de la première émission de notre dix-huitième saison : évènements, surprises et découvertes ! Augustin Trapenard reçoit Emmanuel Carrère, Catherine Millet, Nathacha Appanah, Maria Pourchet et Catherine Girard.

📚 Nathacha Appanah – La nuit au cœur (Gallimard)

Dans ce récit bouleversant, Nathacha Appanah entrelace les destins de trois femmes victimes de violences conjugales. En retraçant la tragédie de Chahinez Daoud, brûlée vive par son ex-compagnon, et celle de sa cousine Emma, écrasée par son mari, l’autrice met en lumière une part enfouie de son propre passé.



Publicité





📚 Catherine Millet – Simone Émonet (Flammarion)

Catherine Millet explore la relation complexe qui la liait à sa mère, Simone Émonet, femme insaisissable qui mit fin à ses jours au printemps 1982. À travers souvenirs et photographies, elle tente de percer le mystère de cette figure maternelle, livrant une réflexion brillante sur la filiation, le corps, l’image et la mémoire.

📚 Emmanuel Carrère – Kolkhoze (P.O.L)

Avec Kolkhoze, Emmanuel Carrère signe une vaste fresque familiale couvrant plus d’un siècle de révolutions, d’exils et de guerres. Traversé par l’ombre de l’invasion russe en Ukraine et par la figure de sa mère, l’Académicienne Hélène Carrère d’Encausse, ce récit met en scène des personnages hors du commun, profondément romanesques.

📚 Catherine Girard – In Violentia Veritas (Grasset)

Dans ce premier roman, Catherine Girard revisite une affaire criminelle jamais élucidée : en octobre 1941, son père, Henri Girard — futur auteur du Salaire de la peur — est accusé d’avoir massacré son père, sa tante et la bonne dans le château familial d’Escoire. Un texte qui brouille les frontières entre réalité et fiction, d’une intensité troublante.

📚 Maria Pourchet – Tressaillir (Stock)

Maria Pourchet plonge le lecteur dans la conscience d’une quadragénaire saisie par une peur indicible, décidée à briser le carcan de sa vie ordonnée. Porté par une langue incisive et nerveuse, Tressaillir raconte l’errance existentielle d’une femme en quête d’apaisement, affrontant ses démons intimes et les peurs enfantines qui l’ont façonnée.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « La Grande Librairie » ce mercredi 3 septembre 2025 à 21h sur France 5.