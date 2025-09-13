« Quelle époque ! » : quand le talk-show de Léa Salamé sera-t-il de retour sur France 2 ? Réponse !



Il faudra patienter encore une semaine avant de retrouver « Quelle époque ! », le talk-show hebdomadaire de Léa Salamé sur France 2. L’émission fera son retour à l’antenne le samedi 20 septembre à 23h25.











Cette rentrée légèrement décalée s’explique par l’agenda chargé de la journaliste, qui a pris ces derniers jours les commandes du journal de 20h de France 2.

Diffusée chaque samedi soir en deuxième partie de soirée, « Quelle époque ! » est devenu un rendez-vous incontournable, mêlant actualité, débats et divertissement. Autour de Léa Salamé, Philippe Caverivière et Paul de Saint Sernin vont de nouveau rythmer cette nouvelle saison et Hugo Clément fera son arrivée en remplacement de Christophe Dechavanne.

👉 Rendez-vous le samedi 20 septembre à 23h25 sur France 2 pour le lancement de cette nouvelle édition.



