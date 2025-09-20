

20h30 le samedi du 13 septembre 2025 : le sommaire de l’émission de Laurent Delahousse – C’est un numéro inédit de « 20h30 le samedi » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse.





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







« 20h30 le samedi » du 13 septembre 2025 : We love Québec

Depuis plusieurs mois, la chanteuse québécoise Charlotte Cardin conquiert un public français de plus en plus large. Depuis le fameux « Vive le Québec libre » du général de Gaulle, la France continue de découvrir ces cousins d’Amérique du Nord qui nous ressemblent, mais avec une touche d’audace et d’auto-dérision en plus !

Dans le sens inverse, les artistes québécois ont tissé un lien particulier avec la France. De Robert Charlebois à Charlotte Cardin, en passant par Garou ou Céline Dion, l’émission 20h30 le samedi raconte cette belle histoire d’amour entre notre pays et les talents canadiens.



