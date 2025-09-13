Tous en cuisine du 13 septembre 2025 : liste des ingrédients des recettes de ce soir (+ invité)



Publicité





Tous en cuisine du 13 septembre 2025 la liste des ingrédients et l’invité du jour – Ce samedi soir sur M6, Cyril Lignac vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de la version hebdomadaire de « Tous en cuisine ». Aujourd’hui, Cyril cuisinera avec Jérôme Anthony et leur invité du jour : Juju Fitcats.





Une émission à suivre dès 18h30 sur M6 mais aussi en replay sur M6+







Publicité





Tous en cuisine du 13 septembre 2025 : les recettes de Cyril Lignac ce soir

Salade de haricots verts, figues et burrata

Pour 4 personnes :

200 g de haricots verts équeutés

6 figues

1 burrata

2 cuil. à soupe de pistaches (émondées et toastées)

100 g de croûtons (ou 2 tranches de pain de mie coupées en dés, poêlées au beurre)

3 cuil. à soupe de vinaigre balsamique de Modène

1 cuil. à soupe de miel liquide

5 cuil. à soupe d’huile d’olive

Le jus d’un citron jaune

1 cuil. à soupe de gros sel de cuisine

Fleur de sel

Piment d’Espelette



Publicité





Couscous de légumes et boulette de poulet

Pour 4 à 6 personnes :

800 g de semoule moyenne

400 g de pois chiches cuits

3 oignons (épluchés et ciselés)

8 branches de céleri (coupées en tronçons de 4 cm)

6 carottes (épluchées et coupées en tronçons de 4 cm)

6 navets (coupés en quartiers)

4 courgettes (coupées en tronçons de 4 cm)

½ cuil. à soupe de ras-el-hanout

½ cuil. à soupe de cumin en poudre

½ cuil. à soupe de poivre en poudre

½ cuil. à soupe de coriandre en poudre

½ cuil. à soupe de paprika en poudre

3 cuil. à soupe de concentré de tomate

¼ de botte de persil plat (ciselé)

Huile d’olive

Huile de tournesol

Sel fin et poivre du moulin

Pour les boulettes :

400 g de filets de poulet

1 cuil. à soupe de fécule de maïs

1 cuil. à soupe de harissa

1 cuil. à soupe de gingembre (haché)

Sel fin

Cyril vous proposera ensuite des recettes anti-gaspi avec des déclinaisons du couscous : un bouillon aux boulettes de poulet et légumes, ainsi qu’un taboulé vert aux amandes et raisins blancs.

Le saviez-vous ?

– Le neuvième livre inspiré des recettes de l’émission, intitulé « Fait maison n°9 », sortira le 3 octobre 2025 et est déjà dispo en pré-commande sur Amazon.

Instructions, marche à suivre

Vous voulez réussir ces recettes ? Alors rendez-vous sur M6 et/ou sur M6+ dès 18h30.