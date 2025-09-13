Tous en cuisine du 13 septembre 2025 : liste des ingrédients des recettes de ce soir (+ invité)

Publicité
Tous en cuisine du 13 septembre 2025 la liste des ingrédients et l’invité du jour – Ce samedi soir sur M6, Cyril Lignac vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de la version hebdomadaire de « Tous en cuisine ». Aujourd’hui, Cyril cuisinera avec Jérôme Anthony et leur invité du jour : Juju Fitcats.
Une émission à suivre dès 18h30 sur M6 mais aussi en replay sur M6+
Publicité
Tous en cuisine du 13 septembre 2025 : les recettes de Cyril Lignac ce soir
Salade de haricots verts, figues et burrata
Pour 4 personnes :
200 g de haricots verts équeutés
6 figues
1 burrata
2 cuil. à soupe de pistaches (émondées et toastées)
100 g de croûtons (ou 2 tranches de pain de mie coupées en dés, poêlées au beurre)
3 cuil. à soupe de vinaigre balsamique de Modène
1 cuil. à soupe de miel liquide
5 cuil. à soupe d’huile d’olive
Le jus d’un citron jaune
1 cuil. à soupe de gros sel de cuisine
Fleur de sel
Piment d’Espelette
Publicité
Couscous de légumes et boulette de poulet
Pour 4 à 6 personnes :
800 g de semoule moyenne
400 g de pois chiches cuits
3 oignons (épluchés et ciselés)
8 branches de céleri (coupées en tronçons de 4 cm)
6 carottes (épluchées et coupées en tronçons de 4 cm)
6 navets (coupés en quartiers)
4 courgettes (coupées en tronçons de 4 cm)
½ cuil. à soupe de ras-el-hanout
½ cuil. à soupe de cumin en poudre
½ cuil. à soupe de poivre en poudre
½ cuil. à soupe de coriandre en poudre
½ cuil. à soupe de paprika en poudre
3 cuil. à soupe de concentré de tomate
¼ de botte de persil plat (ciselé)
Huile d’olive
Huile de tournesol
Sel fin et poivre du moulin
Pour les boulettes :
400 g de filets de poulet
1 cuil. à soupe de fécule de maïs
1 cuil. à soupe de harissa
1 cuil. à soupe de gingembre (haché)
Sel fin
Cyril vous proposera ensuite des recettes anti-gaspi avec des déclinaisons du couscous : un bouillon aux boulettes de poulet et légumes, ainsi qu’un taboulé vert aux amandes et raisins blancs.
Le saviez-vous ?
– Le neuvième livre inspiré des recettes de l’émission, intitulé « Fait maison n°9 », sortira le 3 octobre 2025 et est déjà dispo en pré-commande sur Amazon.
Instructions, marche à suivre
Vous voulez réussir ces recettes ? Alors rendez-vous sur M6 et/ou sur M6+ dès 18h30.