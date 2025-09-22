Quotidien du 22 septembre 2025 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir

Par /

Publicité

Quotidien du 22 septembre 2025, les invités – Ce lundi soir et pour bien démarrer la semaine, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous ce soir sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.


Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.

Quotidien du 22 septembre 2025 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir
TMC


Publicité

Quotidien : les invités du 22 septembre 2025

✨ Nora Bussigny — « Les nouveaux antisémites » chez Albin Michel

🎤 Paul de Saint Sernin — Au théâtre de l’Européen à partir du 25 septembre et en tournée dans toute la France


Publicité

🎭 Guillaume de Saint Sernin — Comédien

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce lundi 22 septembre 2025 à 19h25 sur TMC.

A LIRE AUSSI
Les mystères de l’amour du 21 septembre : votre épisode ce soir sur TMC (résumé + vidéo épisode 5 saison 37 en avance)
Les mystères de l'amour du 21 septembre : votre épisode ce soir sur TMC (résumé + vidéo épisode 5 saison 37 en avance)
Quelle époque du 20 septembre 2025 : les invités ce soir sur France 2
Quelle époque du 20 septembre 2025 : les invités ce soir sur France 2
Quotidien du 19 septembre 2025 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir
Quotidien du 19 septembre 2025 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir
Les Cinquante du 19 septembre : qui va gagner le second jeu ? Qui sera éliminé ? (résumé, spoiler + replay épisode 25)
Les Cinquante du 22 septembre : quelle équipe a été éliminée ? Réponse ! (résumé, spoiler + replay épisode 26)


Publicité


error: Content is protected !!
Retour en haut