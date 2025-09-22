Quotidien du 22 septembre 2025 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir



Quotidien du 22 septembre 2025, les invités – Ce lundi soir et pour bien démarrer la semaine, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous ce soir sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.







Quotidien : les invités du 22 septembre 2025

✨ Nora Bussigny — « Les nouveaux antisémites » chez Albin Michel

🎤 Paul de Saint Sernin — Au théâtre de l’Européen à partir du 25 septembre et en tournée dans toute la France



🎭 Guillaume de Saint Sernin — Comédien

