« Simon Coleman » du 19 septembre : lancement de la saison 3 ce soir sur France 2

« Simon Coleman » du 19 septembre 2025 – « Simon Coleman » est de retour pour une saison 3 inédite ce vendredi soir sur France 2 avec un épisode inédit. Jean-Michel Tinivelli et Flavie Péan reprennent du service avec deux épisodes inédits.





Rendez-vous dès 21h10 sur France 2 ou avant-première puis replay sur france.TV.







Présentation de la saison 3

À Aix-en-Provence, Simon Coleman reste constamment sous pression au commissariat. Entre les enquêtes qui s’enchaînent, des collègues envahissants, une hiérarchie pointilleuse, des suspects difficiles à cerner et des cadavres à répétition, il rêverait bien de quelques jours de repos. Mais une fois la porte de son appartement franchie, une autre vie commence : celle d’oncle dévoué auprès de ses neveux. Alors qu’il s’efforce de maintenir un semblant d’équilibre, l’arrivée inopinée de son père – loin d’être un modèle paternel – menace de bouleverser encore un peu plus la fragile harmonie familiale.

« Simon Coleman » du 19 septembre 2025, vos épisode

Episode 1 « Dernier solo » : Lucas Berthier, 25 ans, brillant violoniste récemment diplômé du conservatoire d’Aix-en-Provence, est retrouvé mort dans sa chambre d’étudiant. Chargé de l’enquête, Simon Coleman plonge dans l’univers du conservatoire et découvre que le jeune prodige s’apprêtait à briguer la place de premier violon à la Philharmonie, un poste convoité également par les trois autres membres de son quatuor. La rivalité aurait-elle pu tourner au drame ? Au fil de ses investigations, Simon réalise toutefois que la vérité pourrait se cacher ailleurs : issu d’un milieu modeste, Lucas avait croisé des fréquentations douteuses… Et si le meurtrier venait de son passé plutôt que de son présent ?



Episode 2 « La voie du sang » : Christophe Lantier, 44 ans, alpiniste de renom admiré pour ses exploits à travers le monde, trouve la mort lors d’un simple cours d’escalade. Rapidement, Simon Coleman relève un détail troublant : de la graisse sur les doigts de la victime, rendant les prises glissantes. Un sabotage… donc un meurtre. En interrogeant l’entourage de Chris – Pascale, monitrice d’escalade, et Alex, gérant de la salle et ami de toujours – les rancunes et rivalités enfouies commencent à émerger. Si la piste d’un assassin au sein du club prend forme, Simon ne néglige aucune autre hypothèse. L’examen de la carrière du champion révèle d’ailleurs une zone d’ombre : et si Christophe avait bâti sa légende sur une usurpation de son plus grand exploit ?

Casting

Avec Jean-Michel Tinivelli (Simon Coleman), Flavie Péan (Chloé Becker), Lilie Sussfeld (Violette Arnaud), Romane Libert (Clara Arnaud), Noam Kourdourli (Sam Arnaud), Ted Etienne (Cyril Langlois), Alika Del Sol (Commissaire Gaëlle Leclerc), Lani Sogoyou (Dr Ines Laurcie), Vanessa Guedj (Corinne), Diane Robert (Victoria), Jean-Michel Noirey (Jacques Coleman)…

Guests épisode 1 : Joy Esther et Alex Goude

Guest épisode 2 : Jean-Baptiste Maunier