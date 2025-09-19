Audiences 18 septembre 2025 : « HPI » loin devant « Meurtres à Blois »



Audiences 18 septembre 2025 – C’est TF1 qui est arrivé largement en tête des audiences jeudi soir avec un nouvel épisode inédit de la série « HPI », qui a convaincu 4,88 millions de téléspectateurs pour 26,6% de pda.





C’est loin devant France 3 avec la rediffusion du téléfilm « Meurtres à Blois », qui a réuni 2,27 millions de téléspectateurs pour 12,8% pda.







Audiences 18 septembre 2025 : les autres chaînes

M6 complète le podium avec un inédit de « Arnaques ! », qui a captivé 1,52 million de téléspectateurs pour 8% de pda.

France 2 suit avec un nouveau numéro inédit de « Envoyé spécial », qui a rassemblé 1,12 million de téléspectateurs pour 6,7% de pda.



Source chiffres audiences : Médiamétrie