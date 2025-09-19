Star Academy 2025 : Théo est le premier élève révélé ce matin dans la matinale de NRJ



Publicité





C’est officiel : le premier élève de la nouvelle promo de la Star Academy a été dévoilé ce vendredi matin à 7h45 dans la matinale de NRJ. Manu Levy a créé la surprise en révélant en exclusivité l’identité d’un futur académicien.











Publicité





Il s’agit de Théo, 24 ans, originaire de Lille. Kinésithérapeute de profession, le jeune homme n’a pas caché son émotion au micro de NRJ. Sous le choc, il a confié qu’il n’y croyait plus, faute de nouvelles depuis son passage aux castings.

Dans quelques semaines, Théo rejoindra le château de Dammarie-les-Lys pour débuter cette nouvelle aventure aux côtés des autres académiciens.

Le coup d’envoi de la Star Academy 2025 sera donné très bientôt sur TF1 et TF1+.



Publicité



