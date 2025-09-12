Demain Nous Appartient spoiler : Laurie avoue tout face à Sara ! (vidéo épisode du 17 septembre)



Demain nous appartient spoiler – Rien ne va plus entre Sara et Roxane dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». Alors que Roxane a été poignardée au moment du séisme et qu’on a tenté de la tuer dans sa chambre d’hôpital, Sara a découvert que Roxane la trompait… Et dans quelques jours, elle va confronter Laurie !











Sara a tendu un piège à la jeune femme avec qui Roxane échangeait des messages via un second téléphone. Et il s’agit de Laurie, l’ex de Bart. Sara va alors la confronter : elle veut tout savoir ! Laurie finit alors par passer aux aveux. Elle avoue avoir rencontré Roxane au Spoon et elles se sont revues… jusqu’à craquer. Sara est sous le choc.

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2033 du 17 septembre 2025 : Sara confronte Laurie

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.



