Demain Nous Appartient spoiler : Laurie avoue tout face à Sara ! (vidéo épisode du 17 septembre)

Demain nous appartient spoiler – Rien ne va plus entre Sara et Roxane dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». Alors que Roxane a été poignardée au moment du séisme et qu’on a tenté de la tuer dans sa chambre d’hôpital, Sara a découvert que Roxane la trompait… Et dans quelques jours, elle va confronter Laurie !


Sara a tendu un piège à la jeune femme avec qui Roxane échangeait des messages via un second téléphone. Et il s’agit de Laurie, l’ex de Bart. Sara va alors la confronter : elle veut tout savoir ! Laurie finit alors par passer aux aveux. Elle avoue avoir rencontré Roxane au Spoon et elles se sont revues… jusqu’à craquer. Sara est sous le choc.

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : Sara piège la maitresse de Roxane (vidéo épisode du 16 septembre)

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2033 du 17 septembre 2025 : Sara confronte Laurie

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.


Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.

