Un Si Grand Soleil du 8 septembre : Catherine incarcérée, Boris doute (résumé épisode 1744 en avance)

Un si grand soleil du 8 septembre 2025, spoiler résumé de l’épisode 1744 en avance – Qu’est-ce qui vous attend lundi dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du lundi 8 septembre 2025.





Boris fait un footing sur la plage. Il se refait le film des problèmes familiaux autour de sa mère. Il rejoint ensuite Muriel, qui remarque qu’il s’est levé très tôt. Il avoue s’être réveillé à 5h du mat, il n’arrivait pas à se rendormir… La soirée de la veille le hante et il n’a pas envie d’aller travailler et croiser Elisabeth. Laurine a réussi à le faire douter mais Muriel n’imagine pas Elisabeth orchestrer son accident juste parce que Catherine a refusé de lui vendre ses parts. Boris sait que sa mère est capable de tout… Il doit choisir entre sa famille et sa patronne. Et même si sa mère a pété ls plombs, il ne peut pas l’abandonner.

A la ferme, Elodie écrit à Pauline : elle a très envie de la voir. Pauline lui répond qu’elle aussi. Elise rejoint Elodie et lui propose un week-end à Paris pour son anniversaire le week-end prochain. Elodie accepte mais Elise ne la sent pas emballée… Elle dit être juste un peu ailleurs mais c’est une super idée. De son côté, Léo part travailler et il dit à Pauline qu’il va récupérer les pièges et prendre une journée pour les installer. Elle dit qu’elle peut s’en occuper mais Léo veut qu’elle sache qu’il est là et qu’elle peut compter sur lui.



Yann annonce à Elise que Catherine a ouvert un compte en Suisse il y a 15 jours ! Ils sont curieux de savoir ce qu’elle a fait de l’argent…

Louis propose à Elodie et Ludo de livrer des paniers de légumes moches. Il veut customiser une camionnette en mode food-truck. Il remarque qu’ils ne l’écoutent pas vraiment. Elodie réalise que son père a une vieille camionnette qu’il n’utilise plus, elle va lui demander. Et elle s’éclipse aussitôt, Louis est déçu…

Johanna annonce à Margot que la demande de récusion de sa soeur par Claudine a été rejetée, il n’y a pas de conflit d’intérêt. Johanna est ravie à l’idée que Claudine doit rager. Margot pense qu’il faut se méfier d’elle. Johanna l’attend au tournant. Au commissariat, Claudine assure à Catherine qu’elle ne lâchera rien. Catherine pleure, tout le monde est contre elle. Yann les rejoint, il interroge Catherine sur son compte en Suisse. Elle tombe des nues et assure que c’est faux ! Yann explique qu’un virement de 20.000 euros a été fait la veille de l’accident d’Elisabeth. Il pense que ça a servi à payer l’homme de main. Catherine assure toujours que c’est faux. Claudine veut plus de temps pour étudier le dossier, Yann annonce à Catherine qu’elle va être déférée devant le juge.

Pauline s’occupe de ses fleurs quand Elodie la rejoint. Elles s’embrassent. Elodie se confie ensuite. Elles parlent de leurs enfances.

Marc appelle Claudine pour l’interroger suite au placement en détention provisoire de Catherine. Elle lui parle de son article édifiant et elle est juste là pour défendre Catherine. Elle lui dit d’appeler Johanna et raccroche.

Claudine annonce à Pascal, Laurine et Boris l’incarcération de Catherine. Laurine hurle encore qu’Elisabeth l’a piégée. Claudine parle du compte en Suisse et du virement. Boris interroge Pascal, qui dit ne pas être au courant. Pascal assure qu’il va tout faire pour empêcher Elisabeth de prendre les commandes du groupe, Catherine lui a donné un pouvoir de délégation. Boris est surpris. Claudine leur demande de remonter le moral de Catherine.

En prison, Catherine pleure. Elle arrive en cellule et découvre sa co-détenue, qui se moque d’elle… Pendant ce temps là, Elisabeth annonce à Alain que Catherine est en prison. Ils se réjouissent et sortent le champagne ! Elle veut se débarrasser du garde du corps, Alain préfère être méfiant. Elisabeth prie pour que la vie de Catherine en prison soit un enfer. Pendant ce temps là, Bernier les surveille : une caméra a été installée chez Elisabeth !

Elodie se confie à Ludo sur sa tromperie avec Pauline. Il est sous le choc, elle dit avoir un vrai crush sur elle. Il comprend qu’elle est entrain de tomber amoureuse. Il lui parle d’Elise, Elodie lui dit de ne rien lui dire.

