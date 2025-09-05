US Open : la demi-finale Djokovic / Alcaraz en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



US Open 2025 tennis – Djokovic / Alcaraz en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas manquer ce soir à New-York. Le tournoi de tennis de l’US Open se poursuit ce vendredi 5 septembre 2025. Le numéro 2 mondial Carlos Alcaraz affronte le serbe Novak Djokovic en demi-finale.





A suivre ce soir à partir de 21h sur le court Arthur-Ashe en exclusivité sur Eurosport.







Dans ce choc captivant, Novak Djokovic (38 ans) défend un incroyable objectif : conquérir son 25ᵉ titre du Grand Chelem, un record absolu et égaliser le palmarès de Margaret Court. Malgré son âge, il reste une force redoutable, bénéficiant d’un bilan favorable face à Alcaraz sur dur (3-0) et d’un avantage général de 5-3 dans leur rivalité. Djokovic a toutefois confié ses doutes quant à sa condition physique après son quart de finale éprouvant face à Fritz, soulignant l’enjeu du repos et de la récupération avant cette rencontre.

De l’autre côté, Carlos Alcaraz (22 ans) arrive dans cette demi-finale en pleine forme, invaincu et sans avoir concédé un seul set dans le tournoi jusqu’à présent. Champion en titre à Roland Garros et solide tout au long de la saison, il incarne le futur du tennis et nourrit le désir de « vengeance », notamment après ses dernières défaites contre Djokovic aux Jeux olympiques et à l’Open d’Australie.



Djokovic / Alcaraz en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous à partir de 21h sur Eurosport.

Sur le site de l’US Open, suivez le score de la rencontre en live.

Djokovic / Alcaraz, demi-finale du tournoi de tennis de l’US Open 2025, un match à suivre aujourd’hui sur beIN SPORTS.