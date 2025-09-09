Un Si Grand Soleil Spoiler : Boris déclare la guerre à Elisabeth et quitte Muriel ! (épisode du 11 septembre)

Par /

Un si grand soleil spoiler épisode 1747 du 11 septembre 2025 – Ça va se compliquer pour Elisabeth dans votre série de France 3 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, les Laumière vont réussir à retourner Boris contre elle !



Capture FTV


Après que Laurine est montré à Boris les images d’Elisabeth se réjouissant de l’incarcération de Catherine, ce dernier pense avoir découvert le vrai visage de sa patronne. Il pense désormais qu’Elisabeth a voulu piéger sa mère. Il va la voir chez L Cosmétiques pour lui déclarer la guerre !

Boris explique à Elisabeth qu’il voit clair dans son jeu et il exige qu’elle fasse sortir sa mère de prison. Quand Elisabeth lui assure qu’elle n’y est pour rien et qu’elle ne peut donc rien faire, Boris promet de ne pas en rester là…

Plus tard, face à Muriel qui défend Elisabeth, Boris s’emporte violemment. Il lui reproche de ne pas être de son côté et lui dit qu’ils n’ont plus rien à faire ensemble. Il s’en va ! Devant chez Muriel, quelqu’un observe et le voit partir… Eliott aurait-il un lien avec tout ça ?


A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : Elisabeth capitule, Catherine ouvre les yeux, les résumés jusqu’au 19 septembre 2025

