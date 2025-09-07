

Publicité





Grands reportages du 7 septembre 2025, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Grands reportages » ce dimanche après-midi avec Anne-Claire Coudray. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission à suivre dès 13h40 sur TF1 et sur TF1+.











Publicité





Grands reportages du 7 septembre 2025 : au sommaire ce dimanche

Dès 13h40 : « Un été au camping sans chichi » (inédit)

Deux campings, distants de plus de mille kilomètres… Sur la côte atlantique, à Pornichet, le Bel-Air se présente comme le plus ancien camping de France, transmis depuis trois générations. À l’autre extrémité, sur la presqu’île de Giens, un camping associatif autogéré perpétue l’esprit de ses fondateurs. Deux lieux où l’on aime s’installer, puis revenir. Tous deux résistent, chacun à leur manière, à la montée en puissance de l’« hôtellerie de plein air ». Vacanciers et propriétaires y préservent l’authenticité des séjours en extérieur, qu’ils choisissent la toile de tente, la caravane ou, parfois, le bungalow.

Et à 14h50 dans Reportages Découverte : « Nouveaux nomades : la liberté au bout du chemin » (rediffusion)



Publicité





Chaque année, des milliers de Françaises et de Français choisissent de tout quitter pour prendre la route ou le large, le temps de quelques semaines, parfois de plusieurs mois. Mais certains vont plus loin encore : ils partent sans date de retour, guidés par leurs envies, sans attaches ni ancrage. Travail, maison, habitudes… tout est laissé derrière eux pour vivre l’aventure. Comment trouvent-ils la force de rompre avec une vie bien installée ? Que signifie cette existence tournée vers l’inconnu ? Pendant plusieurs mois, nous avons suivi trois familles qui ont décidé de s’élancer dans une aventure sans horizon défini.