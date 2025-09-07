Un dimanche à la campagne du 7 septembre : les invités de Frédéric Lopez (vidéo)



Un dimanche à la campagne du 7 septembre 2025, les invités – Frédéric Lopez est de retour cet après-midi sur France 2 pour un numéro de l’émission « Un dimanche à la campagne ». Qui reçoit-il aujourd’hui dans sa maison à la campagne ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 16h05 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Un dimanche à la campagne du 7 septembre : sommaire et invités

Dans cette rediffusion d’Un dimanche à la campagne, Frédéric Lopez reçoit trois invités dont les rêves d’hier sont devenus réalité.

🔵 Cyril Féraud a concrétisé celui de son enfance en devenant animateur télé. Infatigable travailleur, il enchaîne les records d’audience, tout en gardant à l’esprit que la notoriété reste fragile.



🔵 Catherine Lara, voix emblématique de Nuit magique, a choisi dès son plus jeune âge de vivre pour et par la musique. Artiste libre et passionnée, elle a bâti sa carrière en suivant son propre rythme.

🔵 Philippe Lellouche, comédien et réalisateur, s’est imposé au théâtre avec Le jeu de la vérité, joué à travers le monde. Depuis toujours, son besoin d’être accepté l’a guidé vers une vie de scène.

Cette semaine encore, l’émotion et le partage sont au rendez-vous pour un « Dimanche à la campagne ».

Un dimanche à la campagne : vidéo bande-annonce du 7 septembre