Adil Rami rejoint « Léo Mattéï » : l’ancien footballeur débute sa carrière d’acteur à Marseille

C’est une nouvelle qui a surpris de nombreux fans ce matin : Jean-Luc Reichmann a annoncé sur son compte Facebook qu’Adil Rami, ancien champion du monde de football, vient de débuter le tournage de la série « Léo Mattéï, Brigade des mineurs » à Marseille.











« Une Révolution dans le monde de la fiction. Adil Rami joue son tout premier rôle, et c’est une véritable révélation », a écrit l’animateur et acteur principal de la série dans un message enthousiaste.

Habitué des terrains de football, où il a notamment marqué l’histoire avec l’équipe de France, Adil Rami fait ici ses premiers pas dans l’univers de la fiction. Une reconversion inattendue qui intrigue déjà les téléspectateurs de TF1.

Le tournage de cette nouvelle saison de Léo Mattéï a commencé il y a quelques semaines dans la cité phocéenne, et la diffusion est prévue au printemps prochain sur TF1. Les fans pourront ainsi découvrir si le champion du monde 2018 confirmera les promesses annoncées par Jean-Luc Reichmann.



