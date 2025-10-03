Audiences 2 octobre 2025 : « Enquête en famille » loin devant « Maman a disparu »

Par /

Audiences 2 octobre 2025 – C’est TF1 qui est arrivé largement en tête des audiences jeudi soir avec le lancement de la série « Enquête en famille », qui a convaincu 3,95 millions de téléspectateurs pour 22,2% de pda.


C’est loin devant France 3 avec la rediffusion du téléfilm « Maman a disparu », qui a réuni 1,88 million de téléspectateurs pour 11% pda.

Capture TF1


Audiences 2 octobre 2025 : les autres chaînes

M6 complète le podium avec l’épisode 4 de la saison du « Meilleur pâtissier », qui a captivé 1,53 million de téléspectateurs pour 8,5% de pda.

France 2 suit avec un nouveau numéro inédit de « Envoyé spécial », qui a rassemblé 1,20 million de téléspectateurs pour 7,3% de pda.


Source chiffres audiences : Médiamétrie

