Audiences talks du 2 octobre 2025 : Quotidien s’impose largement, W9 en retrait sans Cyril Hanouna

Audiences talks du jeudi 2 octobre 2025 – La bataille des talks a une nouvelle fois animé la soirée de ce jeudi 2 octobre. Alors que Cyril Hanouna était encore remplacé par Laurent Fontaine à la présentation de « Tout beau, tout n9uf » sur W9, Yann Barthès en a profité pour prendre l’avantage avec Quotidien.











Sur TMC, Quotidien a confirmé son statut de leader. La première partie, diffusée entre 19h21 et 20h04, a réuni 805.000 téléspectateurs (5,2 %). L’émission a ensuite progressé avec 1,09 million de fidèles entre 20h11 et 21h03 (5,7 %). Enfin, après 21 heures, Yann Barthès a signé un très beau score, rassemblant 1,84 million de téléspectateurs entre 21h03 et 21h18, soit 9,9 % du public.

En face, « Tout beau, tout n9uf » a marqué le pas en l’absence de Cyril Hanouna. Animé par Laurent Fontaine, le talk a démarré avec 813.000 téléspectateurs entre 19h46 et 20h15 (4,7 %). La deuxième partie a ensuite rassemblé 988.000 personnes de 20h19 à 21h02 (5,2 %). Enfin, après 21 heures, le programme a grimpé à 1,31 million de fidèles (7 %), un résultat correct mais en net retrait par rapport aux performances habituelles de l’émission avec Cyril Hanouna aux commandes.

France 5 reste de son côté une valeur sûre. C à vous, diffusé entre 18h57 et 19h50, a attiré 1,06 million de téléspectateurs (7,7 %). C à vous, la suite a été plus faible dans sa première partie (612.000 téléspectateurs et 3,3 % de PDA), mais a ensuite rebondi à 935.000 fidèles entre 20h47 et 21h04 (4,9 %).



Source chiffres audiences : Médiamétrie